Nädalavahetusel selgitatakse välja Eesti meister snuukris

Tiitlit asub kaitsma 6-kordne Eest meister (2013-2018) Andres Petrov, kellel on mitmeid pjedestaali kohtasid ka suurematelt rahvusvahelistelt turniiridelt.

Esimesel võistluspäeval mängitakse alagruppide mängud, kaheksandikfinaalid ja veerandfinaalid. Teisel võistluspäeval ehk pühapäeval mängitakse poolfinaalid ja finaal, mis algab kell 17.

2019. aasta Eesti meister läheb Eestit esindama märtsis toimuvale 2020. aasta Euroopa amatööride meistrivõistlustele Portugalis, mille võitja saab lisaks tiitlile ka kahe-aastase pääsme maailma absoluutsesse snuukri tippliigasse, kus osalevad sellised legendid nagu Ronnie O`Sullivan, Judd Trump, Neil Robertson ja paljud teised.

Eesti Piljardiliidu esindaja Mario Märtsini sõnul on tulemas väga põnev ja aasta tähtsaim siseriiklik snuukriturniir, kus üheks suurfavoriidiks on valitsev Eesti meister Andres Petrov. "Poodiumi kohti ette ennustada on keeruline ning on täiesti võimalik, et turniiril lüüakse ka üle 100-punktiseid seeriaid", arvas Märtsin.