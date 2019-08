Müügile tulid esimesed eestimaised discgolfi kettad

Esialgu on võimalik soetada Disctroyer’i esimest pikamaa ketast, kuid lähiajal jõuab müügile ka teine juba PDGA sertifikaati omav keskmaa ketas ning peagi ka kolmas mudel. „Esmalt tulemegi turule kolme mudeliga: kaugmaa-, keskmaa- ja lühimaaketas ning seejärel hakkame valikut veelgi laiendama,” ütles Kivirüüt ning selgitas, et kettad on varustatud ka lihtsate märgistega, et need oleksid kasutajamugavad. “Nii on näiteks meie valged kettad alati kaugmaa viseteks ning ketastel olevate visuaalide järgi saab lihtsalt kindlaks teha, milline on ketta lennukaar ja -suund.”

Kivirüüt lisas, et kindlasti kavatseb Disctroyer olla oma uute toodetega kohal ka erinevatel üle Eesti toimuvatel võistlustel ja sündmustel, kus kõik huvilised saavad tulla uusi kettaid proovima. “Senine tagasiside meie esimesele kettale on väga innustav ja ka tellimusi on omajagu juba tulnud,” märkis Kivirüüt.

Disctroyer toodab kettaid Eestis eesmärgiga neid eelkõige müüa kohalikele mängijatele, kuid e-poega soovitakse kohe siseneda ka rahvusvahelisele turule.