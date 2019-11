Must tõusis maailma edetabelis, Kuuba säilitas senise koha

Norras Sandefjordis poolfinaali jõudnud Must vahetas kohad kuubalase Osleni Guerreroga ja on nüüd edetabeli 93. Neljapäeval on Norras oma 32. sünnipäeva tähistanud eestlane platsil juba Dublini turniiri avaringis, kus vastaseks Luís Enrique Peñalver. Meie mehest edetabelis kaheksa pügalat kõrgemal paikneva hispaanlasega on Must mänginud kaks korda. Mullu augustis Barcelonas võitis kolmes geimis Peñalver, tänavu märtsis Swiss Openil jäi kahes setis peale eestlane.

Läinud nädalavahetusel Bundesligas oma klubi eest mänginud Eesti naiste esireketi Kristin Kuuba punktid ega ka koht edetabelis ei muutunud, tartlanna on endiselt 60. Temagi paneb taas palli mängu Iirimaa pealinnas, kui neljapäeval on avaringis vastaseks Taanis elav ja harjutav Martina Repiská. Edetabelis 87. kohal paikneva 25-aastase slovakitari vastu on Kuuba senisest kolmest kohtumisest võitnud kaks.

Esikolmikutes tõid möödunud seitse päeva ka väikseid muudatusi. Naistest möödus Tzu Ying Tai (Taivan) senisest liidrist Nozomi Okuharast (Jaapan), kolmandana jätkab Yu Fei Chen (Hiina), meestest on kaks esimest endiselt Kento Momota (Jaapan) ja Tien Chen Chou (Taivan), kolmandaks kerkis viiendalt kohalt taanlane Anders Antonsen.

Maailma esisajas on endiselt ka Eesti parim naispaar Kati-Kreet Marran – Helina Rüütel, asudes 62. kohal (läinud nädalal 60.).