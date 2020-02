Must alistas inglaste esireketi, kuid meeskond alustas EM-i kaotusega

Teisipäeval sai esimesena tuleristsed Eesti meeskond, vastaseks teise alagrupi favoriit, teise asetusega Inglismaa. Nüüdisaegse sulgpalli sünnimaa meeskond on selle turniiri ajaloos kolm korda jõudnud finaali, kuid seal alati taanlastele alla jäänud. Lisaks on inglastel ka kolm pronksmedalit. Eesti ja Inglismaa olid sel turniiril omavahel varem kohtunud ühel korral, 2016. aastal Kaasanis võitsid kuninganna alamad geimigi loovutamata 5:0.

Kohe esimene kohtumine tõi Eestile esimese punkti, sest esireketite duellis oli Raul Must (maailma edetabeli 90.) parem Toby Pentyst (edetabeli 54.). Üksikmängus 15 aastat järjest Eesti meistriks kroonitud Must (Tondiraba SK) kaotas küll avageimi 13:21, kuid võitis teise 21:17 ja otsustava kolmanda veelgi kindlamalt 21:15 (viigiseisult 14:14 sai vastane juurde veel vaid ühe punkti!) ning viis 49 minutit kestnud matši järel Eesti ette 1:0. 32-aastane Must ja 27-aastane Penty on nüüd erinevatel turniiridel kohtunud omavahel seitse korda ning eestlane läks tänase võiduga juhtima 4:3!

Eesti eduseis ei kestnud paraku kaua, sest teises üksikmängus kaotas Eesti meistrivõistluste kahe viimase aasta hõbe Karl Kert (Veeriku Badminton) brittide teisele reketile Alex Lane’ile veidi enam kui pool tundi kestnud pallivahetuse järel 14:21, 15:21. Kert on edetabelis 581., tema vastane 125. kohal. Inglased viis ühe võidu kaugusele matšivõidust nende meespaar Ben Lane – Sean Vendy, kui Eesti esipaar Kristjan Kaljurand – Raul Käsner (TÜASK) mängiti 23 minutiga üle 21:13, 21:14.