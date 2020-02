Mis saab Tokyo olümpiast? "Asi on suuresti ROK-i kätest väljas."

Alates 1978. aastast Rahvusvahelise Olümpiakomitee ROK-i liige olev endine Kanada ujuja Dick Pound tunnistas intervjuus väljaandele AP, et olümpiamängude saatus peab selguma hiljemalt mai lõpuks. "Selle aja jooksul tuleb korraldajatel otsustada, et kas koroonaviirus on piisavalt kontrolli all, et me saaks Tokyosse minna või mitte," rääkis Pound. Kuna olümpiamängud on lähenemas, tuleb paljude asjadega algust teha," jätkas kanadalane. "Tuleb hakata mõtlema turvalisusele, toidule, olümpiakülale ja hotellidele. Meedia inimesed soovivad oma stuudioid püsti panna."

Pound usub, et kui Tokyos suvel olümpiat korraldada ei saa, ootab tõenäoliselt ees suurvõistluse tühistamine, mitte mujale viimine või edasi lükkamine. "Ei saa lihtsalt lükata edasi nii suurt üritust nagu olümpiamängud. Sellega on seotud nii palju osapooli ja riike ning võistlushooaegu. Ei saa öelda, et teeme näiteks oktoobris."

"Praeguse seisuga on sportlased ikkagi olümpiale minemas. Kõik viitab hetkel sellele, et peaksite jätkama oma ettevalmistustega. Keskenduge spordile ja pidage meeles, et ROK ei saadaks teid pandeemia keskele," kõlas mehe sõnum sportlastele.

ROK-i liige lisas, et olümpiamängude korraldamine on suuresti väljaspool olümpiakomitee käsi, sest see sõltub koroonaviiruse edasisest levikust. "Kui see muutub sarnaseks nagu Hispaania gripp, siis peavad kõik hakkama selle vastu rohtu võtma."