Mis saab tänavu parima sportlase valimisest? Kui tiitlid antakse välja, siis kellele?

Spordiaasta hakkas alles hoogu sisse saama, kui 10. märtsi paiku pandi koroonaviiruse tõttu kõik pausile. Praeguseks tehakse paljudes riikides pingutusi, et alustada kohalikku jalgpallihooaega, kuid rahvusvahelistele jõuproovidele ei julge veel keegi eriti mõelda. Näiteks kergejõustiku kohta on selge, et tänavu ei toimu ühtegi tiitlivõistlust. Seetõttu on küllaltki kindel, et kahel eelmisel aastal Eesti parimaks meessportlaseks valitud odaviskaja Magnus Kirt ei võida kolmandat Kristjanit järjest. Kergejõustiklaste kõrval võivad tiitlivõistluseta jääda teisedki Eestile tuntust toonud sportlased.