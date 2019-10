Mihkel Mardna: Eestis on sporditraumatoloogia tase väga hea

"Inimesed esitavad küsimuse hetkel, kui operatsioon toimub ehk põhimõtteliselt on neil õigus vahele segada operatsioonile, mis ei ole tavapäraselt kombeks," jätkas doktor Rips. "Praegusel hetkel ongi niimoodi mõeldud ja see on väga oluline osa õppe- ja arusaamisprotsessist. Kursus tõstab õppekvaliteeti märkimisväärselt."

„Eesmärk on tuua vahetu operatsioonitoa miljöö otse vaatajatele, kelleks on füsioterapeudid, mõned tudengid, aga peamiselt sporditraumatoloogiast huvitunud ortopeedid," lisas doktor Mardna.

Sporditraumatoloogia tase Eestis

„Meie tase on väga hea. Sporditraumatoloogiaga aktiivselt tegelevaid tohtreid või ortopeede ei ole liiga palju Eestis, aga need kes on, töötavad nii erasektoris kui riigihaiglates. Meie omavaheline koostöö on väga hea," kirjeldas doktor Mardna sporditraumatoloogia taset Eestis. "Lõppkokkuvõttes pole oluline see, kes teeb ühte või teist lõikust, aga tähtis on hoopis lõpptulemus. Kui lõpptulemus on hea, on kõik õnnelikud."

"Mina ei taju, et meie sektoris oleks Tallinna või Tartu vahel suurt rivaalitsemist. Kogu aeg rõhutakse Tallinna ja Tartu vahelist rivaliteeti, aga me oma koostöös probleemi ei näe. Selline mõnus koostöö ongi meie edu taganud."

"Õppimise pool on ikkagi kogu asja mõte. Kvaliteetne õppevorm tuleb teha inimestele võimalikult kättesaadavaks. Seeläbi me parandame võimalusi meie sportlastele saada kvaliteetset ravi tulevikus," jätkas doktor Rips. "Me ei saa varjata või peita teadmisi. See ei lahenda meie muresid. Eesti on nii väike ning nagu doktor Mardna ütles, et me peame koostööd tegema. Ei pea vägisi tegema, vaid teemegi seda hea meelega. See ongi asja tuum."

Noorte tunnustamine

Kursusel jagatakse ka välja DePuy Synthesi poolt välja antud stipendium noorele sporditraumatoloogile. "Koos Lehoga (Rips – K.R.) arutasime oma seltsi juhatuses, et võiksime sisse viia traditsiooni, kus me tunnustame ja toetame noorte sporditraumatoloogia huviliste enesetäiendust ja arendust. Selleks tuli meile appi DePuy Synthes (meditsiinitoodete firma - K. R.), mis omalt poolt pani välja auhinna," avaldas doktor Mardna, kes lisas, et seltsi üheks olulisemaks eesmärgiks on anda noortele võimalusi enesetäiendamiseks.

Järelkasv sporditraumatoloogias