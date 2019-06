Meeri-Marita Paas saavutas Euroopa Mängudel seitsmenda koha

Paas õpib Türi Ühisgümnaasiumi 10. klassis ning vibu on käinud Türi Vibukoolis laskmas 8-9 aastat. „Ka nii väiksest kohast saab tulla maailma ja Euroopa parimaid. Äge on sellist väikest kohta nagu Türi Euroopas tuntumaks teha!“ ütles Paas.

Paasi treener Maarika Jäätma hinnangul vääris õpilase esinemine Euroopa Mängudel tema noorust ja südikat võitlust arvestades viie palli süsteemis hinnet viis. „Seitsmes koht Euroopa parimate seas on väga hea üllatus. Tänase veerandfinaali napi kaotuse taga võib olla kogemuste vähesus ning kõrged lootused – tuli ju veerandfinaali kolm päeva oodata ning ju närv ei pidanud lõpuni vastu. Täna enne duelle proovilaskmisel lasi ta ainult kümnesse, aga päris duellis kõik seeriad ei tulnud enam nii hästi välja. Oma osa oli muidugi ka keerutaval tuulel - pea pidi kogu aeg töötama ja mõtlema, kuhu suunas ja kui palju sihtida. Aga Meeri suutis ka tänases duelli lõpus neljapunktise vahe vähendada kahe punkti peale, see näitab tugevust,“ märkis Jäätma.

Sulgpall

Täna lõppes alagrupiturniir, nii üksik- kui ka paarismängudes pääses igast alagrupist edasi kaks paremat. Üksikmängus kindlustasid edasipääsu nii Kristin Kuuba kui Raul Must, kes jätkavad võistlust kuuteistkümne parima seas. Naiste paarismängus on Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel jõudnud kaheksa parima hulka.

Kristin Kuuba, kes eelnevatel päevadel võitis Ukraina ja Bulgaaria parimaid mängijad, sai viimast alagrupi kohtumist Neslihan Yigiti (Türgi) vastu mängima olles olla juba kindel alagrupist edasipääsus. Yigit suutis võtta algusest peale initsiatiivi ning kohtumine lõppes Kuuba kaotusega 21-13, 21-11. Kuuba kaheksandikfinaali vastaseks saab Saksamaa mängija Yvonne Li.

Meeste üksikmängus oli enne tänast kahe võiduga endale alagrupist edasipääsu kuuteistkümne parema hulka kindlustanud Raul Must. Täna mängis Must võistlustel kõrgeima paigutusega taanlase Andres Antonseni vastu. Kuna alagrupist edasiminekut kohtumise tulemus ei mõjutanud ja eeldatavad võiduvõimalused maailma edetabeli 13. reketi vastu ei olnud kõrged, siis läks Must enda sõnul mängima natuke energiat säästvalt, et suudaks taas maksimumi välja panna järgnevas kaheksandikfinaalis. Antonsen võitis 21-10, 21-10. Raul Musta vastaseks saab türklane Emre Lale.

Naiste paarismängus võitlesid Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel välja pääsu veerandfinaali. Kolmapäeval võeti alagrupis teine võit Belgia paari Lise Jaques ja Flore Vandenhoucke üle 21-13, 21-14. Kuna mõlemad paarid olid eelnevalt võitnud Valgevene paari Cheniavskaja ja Zaitsava ning kaotanud kolmanda paigutusega prantslastele Emelie Lefel ja Anne Tran, siis otsustas teisena alagrupist edasipääseja just tänane omavaheline mäng.

Eesti parimal meespaaril Kristjan Kaljurannal ja Raul Käsneril Minskis võiduarvet avada ei õnnestunud. Kui eelmistes kohtumistes Euroopa absoluutsete tippude, Prantsusmaa ja Inglismaa, paaride vastu oli võitu raske loota, siis täna mängus alagrupi kolmanda koha nimel olid lootused alistada maailma edetabelis 85. kohal asuv Iirimaa paar Joshua Magee ja Paul Reynolds. Kaljurannal ja Käsneril õnnestuski mängu algus hästi ja juhiti ka 12-4, kuid seejärel suutsid Magee ja Reynolds mängutempot tõsta ja võita kohtumine 21-19, 21-16. Euroopa Mängude kogemust hindavad eestlased aga positiivselt: “Meie jaoks oli tegemist väga arendava võistlusega, kuna saime kolm väga heal tasemel mängu. Kindlasti saime lisamotivatsiooni ja mõtteid edaspidiseks.”

Aerutamine

Joosep Karlson, kes päev varem võistles oma põhidistantsil 1000m, startis täna rajaaerutamise 200m distantsil. Esimeses eelsõidus sai Karlson 6. koha ajaga 43.955, oma poolfinaalis jõudis Karlson finišisse üheksandana ajaga 43.177. Kokkuvõttes sai ta 15. koha. Finaal üheksale kiireimale peetakse neljapäeval.

Karlson ütles, et 200m distantsil võistlemine ei olnud tema jaoks eesmärk omaette. „Tulin Euroopa Mängudele eeskätt võistlema ikkagi oma põhidistantsil 1000m. Et mängudest maksimum võtta, otsustasin kasutada ära võistlusprogrammi võimalused ning osalesin omast initsiatiivist ka 200m distantsil. Kui on head olud, siis on põnev rekordeid püüda. Seekord ajalist rekordit ei püstitanud, aga sain esimestele lähemale kui tavaliselt. 200m rajal täna tuul soosis vasakukäelisi aerutajaid nagu mina – tänu sobivale tuulesuunale polnud vasakukäelistel täna vaja isegi tüürida, vaid ainult tõmmata, samas kui paremakäelised pidid tüürima ja tegema seda tavalisest veelgi rohkem. Üldiselt olen pigem pikemate distantside aerutaja – kui kavas oleks olnud 5000m, oleksin selle valinud,“ rääkis Karlson.

„Minu kiirus on teistest väiksem, aga suudan seda stabiilselt hoida, sellal kui teised alustavad kiirelt ja siis hakkab neil tempo alla kukkuma. 200m pingutus on minu jaoks võõras, sest ma pole selle jaoks treeninud. Ma ei oskagi sellel distantsil endast kõike välja anda, sest lihas on harjunud pikemal ja aeglasemal režiimil töötama. Sõitsin 200m ära ja tundsin, et oleks võinud veel edasi sõita,“ nentis Karlson.