Marten Männi sai mainekal USA võistlusel kuuenda koha

Marten Männi tiimile on see seitsmes kord seal startida. Tänavusi sõite varjutas kindlasti Marteni külmetushaigus võistlusnädalal. Vaatamata sellele tegi eestlane korraliku esituse, kui lõpetas Pro Ski Grand Prix klassi kolme sõidu kokkuvõttes kuuendal kohal.

Esimeses sõidus sai Marten korraliku stardi ja oli avaringilt tulles kolmas. Sõidu käigus ta esmalt kaotas ühe koha ja sai siis selle tagasi ning lõpetas kolmandal kohal. Teises sõidus oli Marteni koht seitsmes ja viimases sõidus viies. Kokkuvõttes tähendas see kuuendat kohta. Võitjaks tuli Kole Cramer Jeremy Poret ja Raphael Maurini ees.

Marten Männi: „Arvestades asjaolusid, saan oma sõitudega rahul olla, tulemusega mitte. Haigusega võitlemise tõttu ei saanud ma kordagi enne võistlust teha trenni ega jetti seadistada. See tähendas seda, et lõppkiiruses jäime teistele alla ja see määras siin paremusjärjestuse. Olud ja rada olid sellised, et sel korral oli tegu rohkem tehnika kui meeste omavahelise heitlusega. TOP 6 seas oleks võitu väärinud igaüks. Oli vaja natuke õnne ja head tehnikat, millega stardist hästi minema saada. Mul oli pühapäeval probleeme mõlemaga. Hea näide esikuuiku võrdsusest ja stardi olulisusest on ka see, et esimese sõidu võitnud Dustin Motzourisest sõitsin kolmandas sõidus lõpuringidel puhtalt mööda.“

Marten Männi järgmiseks võistluseks on King’s Cup Tais.