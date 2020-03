Marko Kaljuveer: erameedia õpetas, et ERR-is saaks teha asju palju efektiivsemalt

ERR-is töötades ei tajunud Kaljuveer eri meediakontsernide vahelist teravat konkurentsi. Nüüd ta teab, et meediamajade vahel n-ö käib väga kõva andmine.

„Kui ma Eesti Meediasse tööle läksin, vajas see kõik harjumist. Võideldakse ju raha ja võimaluste pärast,” nendib ta. „Selle kõige juures ei tohi aga unustada tsunfti au – see on tähtis ja seda tuleb hoida, mitte üksteist selja tagant kirvega lüüa.” Kaljuveer lisab, et Eestis tehakse tugevat ajakirjandust ja võrreldes muu maailmaga pole meil midagi häbeneda.

Erameedias töötamine on andnud Kaljuveerile veel ühe olulise õppetunni. Nüüd ta teab, et asju saab teha palju efektiivsemalt, kui riigitelevisioonis tavatsetakse.

„Küsimus on ju vahendites. Viimased kolm ja pool aastat olid nagu õppefilm. Väga silmi avav,” tunnistab ta. „Vaatan nüüd asju palju laiemalt. ERR-i igale inimesele tuleks kasuks töötada vahepeal erameedias. Selge on see, et ERR-is saaks teha asju palju intensiivsemalt. Seni on seal kõik kindla süsteemi järgi ning millegi muutmine raske ja kohmakas.”