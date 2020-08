Mark Mägi saavutas rahvusvahelisel snuukriturniiril teise koha

Valitsev Eesti snuukri meister, turniiril 2. asetusega Andres Petrov pidi tunnistama veerandfinaalis kaasmaalase Mark Mägi nappi paremus seisuga 4:5.

Kolmandad kohad kuulusid 8-kordsele Taani meistrile Daniel Kandi’le ja Soome mängija Jani Kananenile.

Laupäeval rahvusvahelise piljarditurniiri Datel Tallinn Open 2020 võitnud Eesti parim piljardisportlane Denis Grabe pidi snuukriturniiril leppima 5. kohaga, kui kaotas Taani esindajale Daniel Kandile 3:5.

Piljardiliidu esindaja Mario Märtsini sõnul on tegemist läbi aegade kõige kõrgematasemelise snuukriturniiriga Eestis - võistlejate hulgas on esindatud 5 riigi snuukri meistrid, ning koguni kuuel mängijal on parim punktiseeria üle 100 punkti.