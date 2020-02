Maleliit tahab Jaan Ehlvestile olümpiavõitja pensioni

Eesti Maleliidu juhatuse esimees Margus Sööt kirjutas kultuuriminister Tõnis Lukasele saadetud kirjas, et 2004. aastal loodi tollase kultuuriministri käskkirjaga nn olümpiavõitjate pension. Söödi hinnangul tol korral kas unustati või polnud asjaosalised teadlikud, et meil on veel olümpiavõitjaid, vahendavad ERR-i uudised.

"Jaan Ehlvest tuli Nõukogude Liidu meeskonna koosseisus olümpiavõitjaks Thessaloniki maleolümpial 1988. aastal. Jaan Ehlvesti teisi teeneid ja tulemusi ei hakka siinkohal üle lugema. Kas oleks võimalik lülitada Jaan Ehlvest juba olemasoleva olümpiavõitjate pensionisüsteemi võrdsustades maleolümpia võitjate tulemused teiste olümpiavõitjatega?" palus maleliidu juht.

2004. aastal kiitis valitsus heaks kultuuriministeeriumi ettepaneku asutada olümpiavõitja pension. Kultuuriministeeriumi ettepanekul võiksid olümpiavõitjad, kes on esindanud Eesti Vabariiki või kuni 1988. aastani N Liitu ja saanud olümpiavõidu, saada olümpiavõitja pensioni.

Tollase kultuuriministri Urmas Paeti sõnul on olümpiavõitja pensioni eesmärk väärtustada inimesi, kes on toonud väga heade sportlike saavutustega Eestile tuntust ning palju positiivseid emotsioone.

