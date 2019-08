Mait Patrail edenes Saksamaa karikasarjas 16 parema hulka

"Põlvele ja ka seljale ei tohi liiga suurt pinget kohe panna ning niimoodi säästlikult alustades harjuvad vigastatud kohad koormustega paremini. Esseni vastu andiski põlv lõpus väsimusest juba natuke tunda, aga õnneks valu polnud. Lisaks olime kindlalt ees, saime natuke kaitses jalad sirgu lasta," kirjeldas kaheksal korral Eesti parimaks käsipalluriks valitu.

"Esseni noored jooksid päris hästi kiirrünnakuid ja meil ei toiminud 6-0 kaitse. Muutsime 5-1 peale ning üldiselt hoidsime mängu kontrolli all. Hea algus hooajale, nüüd vaja järgmisel nädalal Bundesligat sama hästi alustada. Meil on palju noori mängumehi, seega on edukas algus väga tähtis," hindas 31-aastane Patrail.

Toomi ja Roosna koduklubid langesid tippmeeskondade vastu

Neljandat aastat Saksamaal alustanud Karl Toom on hooajaeelsetes sõprusmängudes TV Emsdettenis palju vastutust saanud ning oli kandvas rollis ka laupäeval, mil alistati mullu 2. Bundesligast väljakukkunud Dessau-Rosslauer HV 06 35:33 (19:15). Raskelt tulnud võidumängus viskas Toom teisel poolajal kaks tähtsat väravat ning andis kolm tulemuslikku söötu.

Pühapäeval astus aga Emsdettenile vastu karikakaitsja THW Kiel. Saksamaa rekordmeister oli 2. Bundesliga klubist selgelt parem tulemusega 39:23 (24:12). Toom saatis avapoolajal tänavuse MM-i parima väravavahi Niklas Landini suunas teele viis viset, millest tabas ühe. Mängu lõpuks oli Toomi arvel kaks väravat ja kaks resultatiivset söötu.

Uut hooaega uue peatreeneri Arnar Gunnarssoni käe all ja astme võrra kõrgemal ehk 2. Bundesligas alustav HSG Krefeld oli juba avaringis vastamisi kevadel EHF Cupi finaali jõudnud Berlini Füchsega. Bundesligas kuuenda koha saanud pealinlased olid paremad 35:22 (19:11). Karl Roosna panustas krefeldlaste kasuks kolme väravaga.

Saksamaa liigahooaeg algab tuleval nädalavahetusel kahe tugevama sarjaga. Teised eestlastega seotud riigid stardivad samuti järgmistel nädalatel, kusjuures nii Andris Celminšil kui Dener Jaanimaal on võimalik alustada karikavõiduga, sest nende koduklubid Velenje RK Gorenje ja Zaporožje HC Motor mängivad augusti viimastel päevadel vastavalt Sloveenia ja Ukraina superkarika nimel.