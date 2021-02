Mainekal võistlusel võidutsenud Eesti parim trikirattur teenis kopsaka auhinnaraha

21-aastane eestlane triumfeeris mainekas Action Space Invitational võistlusel, millega teenis 20 000 USA dollarit auhinnaraha. Lisaks võitis ta auhinna võistluste parima triki eest, millega kaasnis ühtlasi 7500 USA dollari suurune auhinnatšekk.

Säälik võistleb lisaks tõukerattale ka BMX-rattaga. Eesti Jalgratturite Liit lõi tunamullu jaanuaris EOK-ga koostöös koguni BMX-i pargisõidu esinduskoondise, et aidata jõuda Säälikul Tokyo olümpiale.

Kõrvalalal BMX-i pargisõidus on Säälik osalenud kolmel korral ka kodusel Simple Sessonil. Tema parimaks tulemuseks on 2017. aasta Simple Sessioni kaheksas koht. Tõukerattasõidus on Säälik varasemalt tulnud nii Euroopa meistriks kui MM-il pronksile.