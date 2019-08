Maailmarekordimees Rait Ratasepp asub püüdma esimest MM-tiitlit

Ratasepa sõnul on ultratriatlonis MK-etappide ning maailmameistrivõistluste konkurents reeglina üsnagi sarnase tasemega. Seega võib ta õnnestumise korral kindlasti sihtida kuldmedalit. Nagu ta ise tõdes, siis sarnase tasemega jõuproovidel on ta seni olnud kümnel korral poodiumil. Tulemusteks on olnud viis esikohta ning viis korda on ta tõusnud poodiumi teisele astmele.

Leedus toimuv MM on ühtlasi viimaseks ettevalmistuseks enne septembri lõpus Kanaari saartel algavat 40-kordset ultratrialoni. MM-i kahekordne on kavas katkematus formaadis ning 40-kordne päevases.

„Olen seda mitu korda testinud ning on näha, et katkematust formaadist päevasele on palju lihtsam üle minna. Eriti hea on seda teha kahe- või kolmekordse võistluse pealt. Niimoodi saan teha rattasõidus ja jooksus viimase tugeva pingutuse. Keha harjub asendiga ära ja seega ei ole sellega vaja ka enam hiljem tegeleda.“

29. juuli blogi: Kuidas tulevad kokku Rait Ratasepa uskumatud treeningmahud?



Eesti ultratriatleedi Rait Ratasepa treeningmahud on tavasportlaste mõistes täiesti ulmelised. Eelmisel aastal sportis ta koguni 1195 tundi. Tänavu peaks treeningtundide arv küündima koguni 1300 tunnini.

Viimase viie-kuue aastaga on Ratasepa treeningmahud tõusnud drastiliselt. 2013. aastal rassis ta veel 559 tundi. Suurim muudatus on toimunud ujumise mahtudes. 2013. aastal läbis ta vees 93 km. Mullu oli see number juba peaaegu kümme korda suurem. Täpsemalt oli ujumise kilometraažiks 904 km.

„Esialgu treenisin ujumist omal käel. Kui Jüri Käeniga koostööd alustasin, siis läksid mahud kohe 800-900 km juurde,“ rääkis Ratasepp ning avaldas, et tegelikult ta igapäevaselt vastavaid numbreid eriti tähele ei panegi.

„Ma ei jälgi treeningmahte. Üritan lihtsalt järjest rohkem teha intensiivsemaid treeninguid. Igast intensiivsest treeningust taastumiseks tuleb teha madalates tsoonides trenne,“ tõi Ratasepp välja põhjuse, miks treeningutele kuluv tundide arv ikka kasvab. „Kui tahan teha kolme intensiivset jooksu nädalas, siis pean tegema kokku 12 jooksutrenni. Minu puhul tähendab üks intensiivne treening seda, et pingutusest välja tulemiseks pean tegema kolm rahulikumat trenni.“

Jalgrattasõidu ja ujumise osas on suhe kaks ühele ehk ühe intensiivse trenni kohta tuleb teha kaks kergemat trenni.

„Minu treeningtundide arv on selline, et naljalt seda suuremaks enam ei aja. Saan lihtsalt intensiivsusega veel natuke mängida. Jooksutrenni teen juba praegu sellisel tasemel, et juurde panna on keeruline. Seal on intensiivsuse tõstmine alati riskantne,“ avaldas Ratasepp.

Loe veel

Treeningmahtude osas tuleb tänavune aasta Ratasepa jaoks rekordiline, kuid seda peamiselt sügisel läbitava 40-kordse ultratriatloni tõttu. Selle ränga katsumusega alustab ta Kanaari saartel 28. septembril.

Ratasepa sõnul opereerivad samasuguste treeningmahtudega ka professionaalsed triatleedid. „Tean, et profitasemel on mõned mehed teinud aastas 1400 treeningtundi, kuid see ei ole neile teiste ees eelist toonud. Ultratriatlonis on suuremad mahud muidugi kasulikumad. See õpetab keha kauem kestma,“ selgitas ta.

36-aastane Ratasepp usub, et samamoodi vormi hoides suudab ta ultratriatlonis tipus püsida veel pikalt. „Kui on hea põhi all, siis on võimalik ka 50-aastaselt heidelda esikohtade eest. Eks sellises vanuses tuleks juba rohkem distantse valida. Siis tuleks keskenduda võsitlustele, kus on oluline võime magamata olla püsivas liikumises. Pikemate distantside rekordite püüdmise võiks jätta aega, kus vanus on juba kõrgem,“ arvas ta ning lisas, et lühemate distantside rekordeid proovib ta parandada lähiaastatel.

Praegu harjutab Ratasepp Eestis ning enne 28. septembril Kanaari saartel algavat 40-kordset ultratriatloni plaanib ta osaleda Leedus kahekordse ultratrialtoni MM-il. Jõuprooviga tehakse algust 30. augustil.

„See võistlus sobitud minu plaanidesse väga hästi. Koos sõiduga võtab see aega neli päeva. See on selline väike ettevalmistus septembriks. Lisaks on Leedus kohal mitu väga tugevat konkurenti,“ põhjendas Ratasepp, miks ta sel suvel veel ühe kahekordse ultratriatloni läbib.

Teekonda Kanaari saarte poole alustab ta 16. septembril.

***

Loe lähemalt, millise võistlusega on tegemist ning toeta mahuka eelarvega jõuproovi edukat korraldamist sportlase veebilehel www.raitratasepp.ee.

Rait Ratasepp võistluse ajal "tankimas". Foto: Taavi Pehme, Rait Ratasepp/Facebook

22. juuli blogi: Rait Ratasepa näitel: kuidas aju ära petta ja teha 40 päeva järjest ränkrasket sporti?



Sel hooajal juba kahe- ja viiekordse ultratriatloni läbinud Rait Ratasepp valmistub nüüd 40-kordseks ultratriatloniks. Jõuproov algab septembris Fuerteventural. Ultramehel tuleb kokku läbida 152 km ujudes, 7200 km jalgrattal ning 1688 km joostes. Lisaks füüsilisele valmisolekule peab selliseks ettevõtmiseks väga terav olema ka vaim.

„Vaimse poole treenimise võimalusi on mitmeid. Üheks olulisemaks on raskete katsumuste kordamine. Kindlasti inimesed nõustuvad minuga, kui ütlen, et mingit rasket asja on teistkordselt juba lihtsam teha,“ märkis Ratasepp, et kõige tähtsam on tekitada kehas eneseusk.