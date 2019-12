Maailmameister Kaido Leesmann: ma ei saa veel sportimist lõpetada, ma pole kalamees

Ma valmistusin väga tähtsaks sündmuseks täie pühendumisega. Kogu see võistlus iseenesest, mis toimus Eesti aja järgi kell 3 öösel, on ju tegelikult natuke teistsugune. Sa pead end öösel kell 12 või 1 üles ajama meie aja järgi, siis olema valmis kell 3 lavale minema. See mängis kõik natuke ümber, aga õnneks olin ma seal ka natuke varem kohal, sain keskenduda ja kohaneda. Võistlus läks hästi, kogu meie taktika toimis. Me ei lähe lihtsalt eufooriaga peale, et tahame maailmameistritiitlit või maailmarekordit. Me oleme viimase katseni keskendunud. Me hoiame seda võistlust kontrolli all, et keegi konkurentidest viimase katsega ei üllataks ja me ei peaks jälle aasta aega ootama ja mõtlema, et miks me seekord nii tegime. Maailmarekord oli lihtsalt kirss tordil, selle üle on mul ääretult heameel. Pärast seda olin seal koos pojaga. Meil ei toimunud seal midagi suurt. Läksime Fuji mäge vaatama, ronisime mäkke ja see oli meie õhtu. Muidugi istusime õhtul ka veel restoranis, pidasime tuleviku- ja olevikuplaane. Ma ütleks, et see oli üks meeldejäävaim õhtu minu elus.

Märtsis võitsite varustusega lamades surumise Eesti meistrivõistlustel lisaks oma kaalule absoluutkategooria kulla. Kui oluline võit see teie jaoks oli?

Ma ütlen ausalt, et ma olen võitnud neid võistlusi aastast 2001, aga see aasta oli minu jaoks ääretult eriline, sest ma sain jaanuaris 50. Võita 50-aastaselt absoluutne meistritiitel, kui meie absoluutne koefitsient on see aasta pööratud pea peale, kus on raskekaalul väga raske midagi saavutada - olen ääretud õnnelik, et see eesmärk ja unistus realiseerus. See ei olnud mingisugune hüper-super tulemus, aga antud hetkel ja kohas asi toimis kõik.

Juulis saite Rumeenias kolmevõistluse EM-il kuldmedali ja surusite maailmarekordi.

Rumeenias oli huvitav võistlus, mis toimus südasuvel ja väga suure palavusega. See võistlus oleks tähendanud võib-olla hooaja suurimat ebaõnnestumist. Seal tekkis mul nimelt seis, et ma alustasin kohe maailmarekordiga kolmevõistluse sees ja tekkisid erimeelsused kohtunikuga. Kohtunikul on muidugi alati õigus ja ta asus keset katset korrigeerima minu asendit, mis lõi mind rivist välja.

Käeasendit?

Just nimelt, mida ta seaduse järgi poleks tegelikult tohtinud teha, aga kuna ta seda tegi, siis sportlane peab ikka jääma tugevaks, peab suutma sellistes tingimustes ära teha ja mina esimest ega teist katset ära teha ei suutnud. Ma tajusin, et ma olen natuke rivist väljas selle kõige pärast. Ma olen väga tänulik, et mu poeg Jürgen mind sellel võistlusel palju toetas. Eesti võistkond toetas mind väga palju ja me saime selle kolmandal katsel tehtud. Olime järgmisel päeval Dracula lossis ja mõlemad pojaga konstanteerisime, et oleks ääretult nõme olla siin nulliga. Palju parem on olla selle maailmarekordiga. See oli piiri peal võistlus ja ma olen ääretult õnnelik, et see õnnestus.

Kuidas üle saada sellisel segamishetkel?