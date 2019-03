Maailma tippu kuuluv Bangladeshi kriketikoondis pääses ülinapilt Christchurchi tulistamisest

Laupäeval Uus-Meremaa vastu mängima pidanud bangladeshlased pääsesid küll lõpuks puhta nahaga, kuid seda ülimalt napilt.

Bangladeshi BBC korrespondent Mohammed Isam rääkis BBC-le, et oli õnnetuse juhtumise ajal meeskonna juures. "Nägin, kuidas nad parklast väljusid, viie minuti pärast helistas üks mängija mulle ning palus abi: ta ütles, et nad on suured jamas ja et keegi tulistab," rääkis Isam.

"Ma ei võtnud teda alguses tõsiselt, aga kuulsin siis, kuidas ta hääl murdus. Jooksin sinnapoole, sain kelleltki küüti ja jõudsin kohale. Proovisin meeskonna bussi juurde jõuda, kuulsin laske ning nägin tuld, ühte surnud inimest ning ühte inimest, kes jooksis minu poole verise õlaga. Peagi jooksid ka mängijad bussist välja minu poole ning ütlesid mulle, et ma lihtsalt põgeneksin."

Laupäevane kriketimäng on mõistagi juhtunu tõttu tühistatud.