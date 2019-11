Lõuna-Aafrika Vabariik võitis taaskord ragbi MM-i, võistkonda tüüris ajalooraamatutesse läinud kapten

„Lõuna-aafriklaste elud on vägagi erinevad. Ka koondise mängijate taust on väga erinev. Oleme siin aga esindamas koondist ning viime ellu peatreener Rassie Erasmuse plaane. Meie eesmärk ongi MM-tiitel. Meie koondises on erinevast rassist mängijaid ja see ongi meie tugevus. Tahamegi tõstada, et suudame koos suuri asju saavutada,“ teatas Kolisi finaali eel. „Saame kodumaalt tohutult suurt tuge. President rääkis meist isegi parlamendis. Ta palus kõikidel kanda Springboki (Lõuna-Aafrika Vabariigi koondise hüüdnimi) mängusärke.“

Pronksi viib seekordselt MM-ilt koju Uus-Meremaa, kes alistas 40:17 Walesi.