Loe ja pane tähele: avaldati reeglid, kuidas tohib Eestis alates 2. maist õues sportida

Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt. Saastunud pindadel soodsatel tingimustel säilib viirus kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel, vahendab eok.ee.

Minimaalsed nõuded spordiürituste korraldamisele õues: