Liikuma Kutsuv Kool sai Euroopalt tunnustuse

Liikuma Kutsuv Kool kandideeris Euroopa Komisjoni konkursil #BeActive Education auhinnale, millega tunnustatakse haridusvaldkonna tegevusi, kus lisaks kooli või lasteaedade kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse tundidele on rakendatud erinevaid programme eesmärgiga innustada noori liikuma. Eesti projekt edestas Soome (Ekholmintie Day Care Center) ja Saksamaa projekte (Turnverein 1899 Gengenbach e.V.).

Liikumislabori eestvedaja Merike Kulli sõnul oli väga tore üllatus, et Eesti koolide tegevused on pälvinud tähelepanu. „Ühest küljest rõõm, et paljudes koolides on liikumine muutumas üha loomulikumaks osaks Eesti laste ja noorte koolipäevast, ja teisest küljest rõõm, et meie koolides toimuvaid muutusi märgatakse ja tunnustatakse lausa väljapool Eestit. Oleme väga tänulikud koostöö eest koolidele, paljudele partneritele ja sotsiaalministeeriumile, tänu kellele sai teoks programmi ellukutsumine,“ ütles Kull.

Kull lisas, et projekti vastu on huvi tundnud ka teised Euroopa riigid. „Oleme alustanud koostööd juba mitmete riikidega nagu Soome, Norra, Leedu, Island, Taani, Ühendkuningriigid, jagamaks nii seniseid kogemusi kui otsimaks ka koostöös uusi lahendusi ja võimalusi. Liikuma Kutsuval Koolil on ka Eestis veel nii mõndagi teha: tulevast aastast sooviksime koos koolidega pühendada tähelepanu ka õpetajate liikumisrõõmule, samuti koos vanemate õpilastega leida lahendusi neid kõnetavate lahenduste osas. Samuti tulla toime väljakutsetega suure huviga võrgustiku laienemise vastu. Vaadates ajas ettepoole, sooviksime, et seda programmi poleks Eestis enam ühel päeval sellisel kujul vajagi, vaid et see oleks muutunud meie koolikultuuri lahutamatuks osaks.