Legendaarne snuukriäss on leidnud elus uue hingamise: jätsin joomise ja ainete tarvitamise maha

Veel mullu kevadel maailma esinumbrina MM-il osalenud O'Sullivan on nüüdseks langenud edetabelis kuuendaks. Viimasest tiitlivõidust on möödas enam kui aasta. "Olen sel hooajal teinud kõike, nagu ei tohiks. Ma pole harjutanud ega piisavalt võistelnud, aga tagasi vaadates ei kahetse ma midagi."

"Ausalt öeldes olen tänavust hooaega nautinud hoopis rohkem kui eelmist," jätkas inglane. "Siis võitsin praktiliselt iga turniiri, kus osalesin, aga samas on mul nüüd hoopis lõbusam olnud."

44-aastane O'Sullivan lisas, et veel karjääri lõpetamisele ei mõtle. Inglane tunnistas, et on leidnud elus uue hingamise. "Õnn peitub lihtsuses. Mõistsin, et see ei seisne ainult võitmises või materiaalsetes asjades. Esimene samm minu jaoks oli joomise, suitsetamise ja ainete tarvitamise lõpetamine."

Inglane leiab nüüd mõnu jooksmisest. "Kõik, mis ma tegema pean, on ostma 100-naelased tossud, panema selga vanad riided ja jooksma tund aega. Tunnen end siis suurepäraselt!"

Võistlustulle naaseb O'Sullivan tõenäoliselt tänavuse aasta MM-il. Koroonaviiruse pandeemia tõttu pole aga teada, millal algselt aprilli teises pooles alama pidanud suurturniir lõpuks toimub.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!