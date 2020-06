Legendaarne snuukriäss ähvardab turniiri boikoteerida, kui ta ei saa sinna oma toitu kaasa võtta

Inglismaal Milton Keynesis alustati sel nädalal Championship League'i turniiriga, kust võtab osa 64 profimängijat. 44-aastane O'Sullivan peaks võistlust alustama reedel, kuid seda ei pruugi juhtuda, kui ta ei saa oma toitu turniirile kaasa võtta.

Kõik turniirile tulnud mängijad peavad läbima koroonaviiruse testi ning veetma mängudele eelneva öö hotellis isolatsioonis. Ka kohtumiste ajal tuleb järgida sotsiaalse distantseerumise reegleid.

Siiski kardab inglane, et võib toidu kaudu nakatuda koroonaviirusesse. "Praegusel ajal ma ei usalda inimesi, kes hotellis mulle ise süüa peaksid tegema. Mulle on öeldud, et kõik on korras, aga iial ei tea," rääkis O'Sullivan. "Loodetavasti tunnen end võistlusele kohale jõudes turvaliselt, aga kui mitte, siis mu tervis peab olema esikohal ning ma võin lahkuda."

"Ma küsisin toidu kohta juba enne mängima tulemisega nõustumist," avaldas O'Sullivan. "Seletasin korraldajatele, et mitte keegi pole viimased 10 nädalat minu toitu puutunud. Ma ei ole tellinud koju sööki ega lasknud kellelgi enda jaoks kokata. Ma ei usalda praegu kedagi selleks."

Maailma kuues number O'Sullivan kuulub Milton Keynesi turniiril ühte alagruppi Kishan Hiraniga (93.), Michael Georgiou' (63.) ja Chris Wakeliniga (49.).