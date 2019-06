Leedule olümpiamedali võitnud sportlane tunnistas, et andis positiivse dopinguproovi

Šuklin tegi sellise ülestunnistuse Leedu telekanalis LRT. Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) oli leedulast informeerinud, et tema 2012. aasta olümpiamängudel võetud dopinguproovist leiti kordustestimisel keelatud ainet.

33-aastane Šuklin märkis, et ootab siiani ROKilt kinnitust, kas teda ootab karistus või mitte. Ta lisas, et kavatseb negatiivse uudise korral kindlasti otsuse vaidlustada, sest pole kunagi keelatud aineid tarvitanud.

"Pean ütlema, et ma pole kunagi dopingut kasutanud. Enne olümpiat loobusin igaks juhuks isegi toidulisanditest, mida olin varem tarvitanud. Olen alati dopinguametnikega koostööd teinud, pole kunagi ühtegi hoiatust saanud ning olen 100% oma puhtuses kindel," sõnas Šuklin, vahendab portaal InsideTheGames.

Šuklin võitis Londonis olümpiahõbeda meeste ühekanuu 200 meetri distantsil. ROK on siiani avalikustanud, et Londoni suvemängude dopinguanalüüside kordustestimisel on vahele jäänud 66 sportlast.