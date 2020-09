Laupäeval selgub Eesti meister raiespordis

Eesti meistrivõistlused on raiespordi hooaja tähtsündmus, mistõttu ajastatakse parim vorm just augusti lõppu. Enamus suuremaid ja väiksemaid võistlusi on peetud ning hooaeg hakkab lõppema. Seega ongi parim võimalus hooajale punkt panna just Eesti meistritiitliga.

Korraldaja Mart Kelgu sõnul on meistritiitlile pretendeerijaid mitmeid. "Võistlustel osalevad mitmekordsed Eesti meistrid ja maailmameistrivõistlustel silma paistnud Taavi Ehrpais, Sulev Tooming ja Helvis Koort. Samuti maailma ja Euroopa võistlustel juuniorsportlasena mehetegusid teinud ning nüüd profiklassis võistlev Jarro Mihkelson, kes samuti ihkab taas meistrivõistluste kuldmedalit. Seega on konkurents tihe,“ sõnas Kelk.

Võistlused Luua Metsanduskooli staadionil algavad kell 9 ja pealtvaatajad saavad kaasa elada neljale platsialale. Sportlased võtavad mõõtu täpsussaagimises, kombineeritud järkamises, laasimises ja saeketivahetuses. Langetamine toimub meistrivõistlustele kohaselt metsas. Raiespordi selle aasta Eesti meister selgub laupäeva õhtul.

„Eestlased on metsarahvas ja oleme alati olnud ka metsatöödes meisterlikud. Raievõistlustega panemegi metsamehe igapäevase töö võistlusformaati ja oskused proovile,“ jätkas korraldaja Mart Kelk. „Võistlus on väga kaasahaarav ja vaatemänguline, kus loevad nii raiesportlase kiirus, täpsus kui ka osavus," lisabsta.

Augustikuus Tallinnas Männi pargis toimunud võistlustel võitis esikoha 1617 punktiga Raino Poll, kellele jäi napilt alla Erik Rist (1615 punkti). Kelgu sõnul on sellised punktisummad medalikoha väärilised ka välisvõistlustel ning laupäevased võistlused tõotavad tulla vägagi tasavägised. Seekord on stardinimekirjas 35 raiesportlast, kelle seast auhinnatakse iga võistlusklassi kolme parimat ning äramärkimist saavad ka esikolmikud alade lõikes. Lisaks parimatele raiesportlastele selgitatakse Luual välja ka parimad võsasaagide käsitsejad noorendiku hoolduse võistlustel.