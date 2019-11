LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Tuhanded e-spordi huvilised kogunevad Saku Suurhalli 200 000 dollarise auhinnafondiga finaalvõistlusele

E-spordi ja elustiili festival HyperTown TLL toimub 23. ja 24. novembril Tallinnas Saku Suurhallis. Sealsamas on sel nädalavahetusel võimalik kaasa elada ka mängu „Guns of Boom“ 4. hooaja finaalile, millel on rekordiline auhinnafond – 200 000 dollarit. Delfi TV otseülekanne üritusest algab laupäeval kell 10:30.