LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Saalihoki meistriliiga: Jõgeva võõrustab Spartat

Kui eelmisel laupäeval Jõgeva alistas Saku ootamatult suurelt 18:4, siis viimane on omakorda eelnevalt võitnud Sparta 9:6. Seega on need meeskonnad jätkuvalt põhiturniiri esikolmikus ja pääsevad ka nelja hulka, kes järgmises ringis omavahel jätkavad.

Nelja hulka pääseb ka Saalihokivarustus.ee või Eesti Maaülikool, kellel hetkel on võrdne arv punkte. Omavahelise kohtumise on 6:4 võitnud esimesena nimetatu. Pühapäeval peabki kumbki meeskond otsustava kohtumise, vastaseks vastavalt Viimsi Kepp ja SK Link/Saku. Kohtuvad ka Sparta Team Automaailm II ja Bändidos.

Kes milliselt positsioonilt edaspidi poolfinaali kohta jahib, on tähtis, sest põhiturniiri kaks paremat pääsevad otse poolfinaalidesse. Samuti on järjestus oluline neile, kes alumises nelikus veerandfinaali kohti püüdma hakkavad.