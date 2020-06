Lapse ilmale toonud maailmameister suri kümmekond päeva hiljem

Serbia meedia teatel tõi Momcilovic-Velickovic ilmale lapse, kuid ta langes sünnituse järel kooma, sest kannatas ägeda preeklampsia all. Preeklampsia on rasedusaegne haigus, mida iseloomustab kõrge vererõhk ning neerude töö häirimisest tingitud valgu tekkimine uriini. Kümmekond päeva koomas viibinud serblanna eluküünal kustus möödunud pühapäeval. Varalahkunud sportlase laps on elus ja terve.

"Ta oli 21. sajandi üks parimaid laskesportlasi. Kuigi Momcilovic-Velickovic lahkus meie seast liiga vara, jättis ta Serbia ning kogu Euroopa laskespordile kustumatu jälje," seisis Rahvusvahelise Laskespordiliidu järelehüüdes. "Tunneme sügavalt kaasa Bobana perekonnale, sõpradele ning kogu Serbia laskespordikommuunile."

Momcilovic-Velickovic tuli särava karjääri jooksul korra maailmameistriks ning koguni kaheksakordseks Euroopa meistriks. Lisaks võitis ta EM-idelt kaks hõbedat ning kolm pronksmedalit. Ta esindas Serbia rahvuskoondist ka 2012. ja 2016. aasta suveolümpiamängudel.