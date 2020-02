KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Autospordiliit maffiavõtetega Rally Estonia kallal? Hinnang Eesti korvpallikoondise uuele algusele!

Tänase saate põhiteemad olid:

- Eesti autospordiliit nõuab Rally Estonia korraldajatelt 100 000 eurot. Miks? On see aus ja õiglane nõudmine või väljapressimine? Kas võidukihutamine Lõuna-Eestis jääb ära?

- Eesti korvpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga Põhja-Makedoonia üle ja kaotusega Itaaliale. Kas olla pigem pettunud nagu Henri Drell või leidis rohkem rõõmu?

- Laskesuusatamise MM sai läbi, Eestil ei jäänud näppude vahele midagi?

- Tyson Fury peksis Deontay Wilderi põhjalikult läbi. Kas ta on sajandi parim raskekaalupoksija?

