Kuuba, Must ja Saar pääsesid kodusel tippturniiril veerandfinaali

Raul Must, kellel on võistlustel viies asetus, mängis kaheksandikfinaalis Venemaa parima noore mängija Georgi Karpovi vastu. Kui avamäng hispaanlase Alvaro Vazqueziga Hispaaniast kujunes kolmegeimiliseks, siis Karpovi vastu tuli võit lihtsamalt ja Must sai pääsu kaheksa parima hulka kätte kahe geimiga 21:19, 21:15.

“Teine mäng oli kergem ja sain end paremini käima. Enesekindlus tõusis ja ka Karpovi löögid sobisid mulle paremini. Tundus, et ta oli hommikusest esimesest mängust väsinud,” iseloomustas Must teise ringi mängu. Musta (BWF 95) vastane veerandfinaalis on Belgia esireket Maxime Moreels (BWF 114).

Kristin Kuuba sai teises kohtumises kindla mänguvõidu Kate Foo Kune (BWF 114) vastu Mauritiuselt. Mängu lõppseis jäi Kuuba kasuks 21:14, 21:11. Veerandfinaalis ootab ees kuueteistkümne parima hulgas Kati-Kreet Marrani konkurentsist välja lülitanud jaapanlanna Moto Hayashi.

Kuuba jäi tänase esitusega rahule :” Kontrollisin mängu, minu löögid õnnestusid ja liikusin hästi.” Homsest vastasseisust arvas Kuuba, et vastane on talle küll tundmatu ja tuleb kõva lahing, kuid tugeva sulgpallimaa Jaapani esindajate vastu mängukogemust on ning tuleb lihtsalt võidelda ja endast parim anda.

Samuti tegi ilusa avapäeva Getter Saar. Saar võitis avamängus Hiina Taipeist Hsieh Hsin Yu ja teises ringis tuli võit India esindaja Joshi Prashi üle põnevas ja tasavägises mängus 16:21, 21:19, 21:18.