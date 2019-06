Kuuba ja Must kindlustasid Euroopa Mängudel alagrupist edasipääsu

Raul Must sai võidu Horvaatia esinumbri Zvonimir Durkinjaki üle tasavägises mängus, kus suutis mõlema geimi lõpud enda kasuks kallutada 21-19, 23-21. Kuna Must võitis eile ka Maxime Moreelsi Belgiast, on ta selle tulemusega oma alagrupis kahe parima seas. Homne kohtumine võistlustel parima asetusega Anders Antonseniga Taanist otsustab, kes läheb alagrupist kaheksandikfinaali esimesena ja kes teisena. “Mängisin täna hästi ja edasipääsuga alagrupist olen oma peamise eesmärgi täitnud. Homme mängus Antonseniga üle pingutama ei lähe, natuke püüan end hoida, sest turniir on pikk ja mäng kuuteistkümne parima hulgas on veel ees,” lausus Must peale kohtumist.

Ka Kristin Kuuba sai teise võidu järjest. Eile ukrainlanna Marija Ulitina võitnud Kuuba alistas täna Bulgaaria parima Linda Zetchiri 21-16, 21-11. Esimeses geimis jäi Kuuba küll 6-12 kaotusseisu, kuid suutis seejärel vahe tagasi teha ning teine geim oli juba kindlalt Eesti esireketi kontrolli all. Kuna Kuuba alagrupis parima asetusega Neslihan Yigit Türgist võitis samuti Ulitinat, määrab Kuuba ja Yigiti homne omvaheline kohtumine samuti alagrupi võitja. Kuigi mõlemad on edasipääsu kahkesandikfinaali kindlustanud, annaks alagrupi esimesena lõpetamine edasiseks turniiri tabelisse väärtusliku asetuse ehk väldiks juba kuueteiskümne parima seas maailma edetabelis kõrgeimate kohtadega mängijatega kokkuminekut.