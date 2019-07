Kuressaares sai alguse Baltimaade suurim langevarjulaager Parasummer

21. juulini on võimalik langevarjuhüpet ka ise proovida - Kuressaare lennuväljal tandemhüppe tegemine on iseäranis eriline kogemus, sest lisaks vabalangemisele näeb ka suvist Saaremaad 4000 m kõrguselt.

Kuressaares täna oma 12. tandemhüppe sooritanud saarlane Tom Rüütel on veendunud langevarjufänn. “Kui on südames soov lennata, siis on tandemhüpe alustuseks suurepärane võimalus langevarjuspordiga tutvumiseks ja edaspidi sellele pühenduda ning lendamises järjest paremaks saada. Kuna vabalangemise tunnet on raske sõnades edasi anda, soovitan huvilistel see kindlasti ära proovida.”

Eesti Langevarjuklubi suvelaager Parasummer toob kokku langevarjuspordihuvilisi üle kogu maailma - lisaks eesti sportlastele on langevarjureid Soomest, Lätist, Hollandist, Norrast, Venemaalt, Hispaaniast, Šveitsist, Araabia Ühendemiraatidest, Ühendkuningriigist ja Austraaliast. Osalejaid on sel aastal kokku 160.

Lisaks Eesti Langevarjuklubi kogenud instruktoritele treenivad Parasummeril osalejad koos maailma tipptreeneritega kujundlendamises, freefly’s, kupliakrobaatikas ning tiibkostüümiga lendamises.

Eesti Langevarjuklubi MTÜ on suurima klubiliikmete arvuga ning aktiivseim langevarjuklubi Eestis, kes on oma südameasjaks võtnud langevarjunduse kui spordiala arendamise ja populariseerimise. Eesti Langevarjuklubi liikmed on osalenud aktiivselt erinevate langevarjuspordialade maailma- ning Euroopa rekordites ja mitmetel tiitlivõistlustel, seega on meile esmatähtis pakkuda kõikidele Parasummeril osalejatele võimalust oma oskusi arendada ja uuendada Rahvusvahelise Lennuspordi Föderatsiooni (FAI) poolt aktsepteeritavaid Eesti rekordeid. Parasummer on kuulutatud ka üheks kolmest ametlikust treeninglaagrist Euroopa kupliakrobaatika rekordiks valmistumisel.