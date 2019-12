Kuremaa lossis peetakse Euroopa meistrivõistlused vene kabes

Võistluse korraldamise taga seisab Eesti Kabeliit, kes delegeeris võistluste korraldamise Jõgeva Kabeklubile, kellel on pea kümneaastane kogemus rahvusvaheliste kabevõistluste korraldamisel – kahel viimasel aastal on sealsamas korraldatud maailmakarika etapp.

„Jõgevamaal pole varem ühelgi spordialal ei Euroopa ega ammugi mitte maailmameistrivõistlusi kunagi peetud, mistõttu on väljakutse põnev ning mõjub kindlasti hästi Jõgeva mainele,” kinnitas Jõgeva Kabeklubi esimees ja Eesti Kabeliidu juhatuse liige, tulevaste meistrivõistluse peakorraldaja Ülar Poom.

„Esimesed MK-etapid toimusid Kuremaal 2018. ja 2019. aastal, kusjuures teised MK-etapid toimusid lisaks Eestile Gruusias, Itaalias, Bulgaarias ja Portugalis. Saime sellega hästi hakkama. EM-i korraldamine on meile suur au ja väljakutse samaaegselt.”

Poom märkis, et vene kabe on levinud enamasti endise Nõukogude Liidu aladel ja sealt pärit väljarändajate hulgas, kes on mängu levitanud ka asukoha riikidesse. „Samas tuleks märkida, et vene kabe mängimine on jõudnud ka Mustale Mandrile ja seal kogub ta üha enam populaarsust,” lisas ta.

Vene kabe on levinum kabemäng Eestis. Seda mängitakse erinevalt rahvusvahelisest kabest 100 ruudu asemel 64 ruudul. Mängureeglites on rahvusvahelise kabega võrreldes kaks erinevust: esiteks pole kohustuslik lüüa enamust ja teiseks, jõudnud löögi käigus kabestumisreale, saab kivi otsekohe kabe õigused ning võib lööki jätkata.

„Kabe on mäng, kus vanuselist piirangut pole, võistelda võivad nii noored kui ka vanad. Puudub nii ülemine kui ka alumine piir. Täiskasvanute hulgas võivad vabalt mängida ka 11–12-aastased kabetajad. Maailmakarika etapi noorimaks osalejaks oli 11 ja vanim mängija 80 aasta vanune kabetaja,” möönis Poom.