Kulturist Ramil Lipp: kõik sportlased on tublid, kes on endale vormi teinud ja lavale võistlema jõudnud

Ramil sõnab, et elab eelkõige kaasa oma sportlastele, ent tema meelest on tublid kõik sportlased, kes on vormi teinud ja lavale võistlema jõudnud või jõudmas.

Emotsioonid peab välja elama

Vahel tuleb aga sportlase elus ette see, et sportlane jääb medalist ilma. “See on väga isiklik, kui sportlane ei saavuta tulemust, mille nimel on pingutatud. Eelkõige ma näen, et tuleb alati analüüsida, miks midagi on juhtunud ja kuidas saab edaspidi paremini. Mõni sportlane vajab rahu ja mõni toetust ja suhtlemist. Seega leian, et tuleb hoida pea selge ja teha tulevikuks analüüsi põhjal õigemaid otsuseid,” räägib Ramil.

Võitude tähistamine on tema sõnul oluline, aga seda siis ka pigem lähtuvalt erinevate isiksuste omadustest. Tähistamine on samuti personaalne, aga tähistama peab.

Ramil Lipp (nr 143). Foto: Tiit Blaat

Et keerulistest olukordadest võitjana välja tulla, peab halvad emotsioonid kuidagi välja elada, olgu selleks kas kurbuse, viha või muu negatiivse emotsiooni reaalne välja elamine, välja rääkimine. “Kui emotsioon on maas, siis peab negatiivsele teemale otsa vaatama ja leidma õppetunnid, tegema tegevuskava, kui on soov edaspidi selliseid olukordi vältida või nendega paremini hakkama saada,” selgitab Ramil, et on seda meelt, et iga olukord lõpuks laheneb ja on võimalik edasi liikuda.

Ta toob näiteks vigastused – kui saad vigastuse, siis alustuseks ajab vanduma. Vannud ära ja siis tuleb leida viisid treeningutega jätkamiseks nii, et vigastus ei süveneks ja samas saaks siiski treeningud tehtud. Muude tagasilöökidega on ju põhimõtteliselt sama lugu. Ehk kokkuvõtvalt tuleb emotsioonid läbi elada ja siis võtta aeg analüüsimiseks ning edasi minemise jaoks järelduste tegemiseks. Järeldused tehtud – edasi!