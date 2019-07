Kulturismistaar sai süüdistuse oma õpilase vägistamise eest

Salt Lake City politseist öeldi USA suurimale kõmulehele TMZ, et Rhodenit pole veel vahistatud, kuid vahistasmiorden on väljastatud.

Maineka kulturismivõistluse Mr Olympia peakorraldaja David Pecker on juba teatanud, et Rhodeni järgmise aasta kutse on organisatsiooni poolt tühistatud ning samuti ei oodata teda ühelegi teisele sama ürituse osavõistlusele tulevikus.

Lisaks on Rhodeni reklaamiõiguste eest vastutav firma American Media lõpetanud kuni juhtumi lõpliku lahendamiseni koostöö kõiki meest toetanud sponsoritega. TMZ Sportsi teatel on Rhodeni kautsjoniks seatud 750 000 dollarit.

Rhodeni poolt väidetavalt vägistatud naine oli TMZ teatel pärast rünnakut kohe poltiseisse pöördunud ja arstliku läbivaatuse läbinud. Esimese astme vägistamiseks andis alust vagiinarebend.

Vägistamine olevat aset leidnud Rhodeni hotellitoas 2018. aasta oktoobris ning naine, kelle nime pole veel avalikustatud, öelnud politseile, et pidas Rhodenit oma mentoriks.

Rhoden on üks kulturismimaailma suurimaid staare, kelle Instagrami kontot jälgib 1,6 miljonit inimest. Mr Olympiat peetakse sel spordialal kõige prestiižsemaks tiitliks. 2018. aasta võiduga lükkas troonilt sama võistluse seitse aastat järjest kinni pannud Phil Heathi.