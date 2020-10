Kulturismi Eesti meister Siim Veri: välismaal võistlemine on keeruline, sest surem osa konkurentidest on dopingukasutajad

Õnnitlusi ja häid soove tuli Siimule ja Kristiinile väga palju ja mitmetelt toredatelt inimestelt. Siim on mees, kelle suurimad lemmikud pärast kulturismi on sotsiaalmeedia ja turundus, ta on kaardistanud võistlusettevalmistust sotsiaalmeedias nii Instagramis kui ka Youtube’is ja isegi kohati üllatav on olnud tema jaoks, kui paljudele see protsess on huvi pakkunud ja neis emotsioone tekitanud.

„Emotsionaalseimad õnnitlused tulid muidugi perelt ja lähedastelt, sest nemad on kõige vahetumalt investeeritud sellesse protsessi. Inimesed meie ümber on meie suurim väärtus, selle spordialaga tegelemine on aga tihti egotsentriline ja isekas ettevõtmine, sest vajab indiviidilt nii suurt pingutust. See pingutus surub indiviidi sügavale tunnelisse, kus tal pole enam väga palju energiat sotsialiseerumiseks ning tihti kannatavad sellega peresuhted ja lähedastega aeg. Need on ohverdused, mida peavad selle alaga tegelejad tegema. Peale võistlusi oleme tänulikud just perele ja lähedastele, et nad mõistvalt sellesse protsessi suhtusid,” räägib Veri.



Foto: Artjom Fraiman



Siim alustas ettevalmistust juba veebruarikuus ehk enne eriolukorda, Kristiin natuke hiljem. Kui eriolukord saabus, siis loomulikult paiskas see segamini võistlusplaanid, kuid nad jätkasid, sest isegi kui suvel oleks selgunud, et sügisel võistlusi ei toimu, siis oleks lihtsalt suveks paremasse vormi saadud ehk siis rasvaprotsenti vähendanud, samal ajal lihasmassi või toonust säilitades. Kaotada olnuks alles siis, kui võistlused oleks ära jäänud sügisel ligikaudu neli nädalat enne toimumist, sest selleks hetkeks oli keha juba viidud võistlusspordi äärmusesse, kus rasvaprotsent oli madalam, ja kui oleksid ära jäänud võistlused, siis oleks tehtud töö suuresti raisku läinud.

Kui teha ettevalmistust paindlikult, siis “keelatud” toite Siimu sõnul ei eksisteeri, küll aga tuleb silmas pidada eesmärki: kulturismivõistlusteks valmistudes on eesmärk viia keha rasvaprotsent võimalikult madalale, mis eeldab pikaajalist kaloridefitsiiti ehk toiduenergia puudujääki. See tähendab sisuliselt, et pika aja jooksul on keha toiduenergiapuuduses ehk siis toidulaud sisaldab vähem toitu, kui keha tegelikult vajab. Piirangud toiduainetevalikutes toimuvad pigem siis, kui rasvaprotsent on juba madalam ja füsioloogiliselt on keha juba suures näljas.