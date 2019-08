Kuidas tunda endas ära ultratriatleet? Rait Ratasepp avaldab potentsiaalse edutee saladused

Nii märkiski Ratasepp, et esimese ultratriatloni eel võiks osaleda ka mõnel ultrajooksul. „Esmalt võikski proovida järjest läbida kaks jooksumaratoni. Seal saab inimene teada, kuidas keha üldse sellise koormuse korral käitub. Enne esimese ultratriatloni läbimist olin ma teinud täispika triatloni ning osalenud neljal ultrajooksul, kus mõnel oli distants ka üle 100 km,“ avaldas Ratasepp.

Jooksuvõimekuse testimise kõrval on teiseks oluliseks aspektiks vaimne valmisolek. Korralik mentaalne seisund tekib alles mahuka treeningprotsessi järel. „Mida väiksem on ettevalmistus, siis seda tõenäolisem on ka katkestamine. Kui ultratriatloni rajale tuleb spetsiaalse ettevalmistuseta inimesi, siis nemad läbivad terve jooksidistantsi jalutades. See tähendab kokkuvõttes ikkagi suurt kannatamist ja võitjast umbes 10 tundi kauem rajal olemist,“ selgitas Ratasepp ultratriatloni olemust ning lisas, et sellise võistlusstrateegiaga inimesi on kohal ka MK-etappidel ning maailmameistrivõistlustel.

Sel nädalal teeb Ratasepp hooaja kolmanda võistlusstardi, kui ta osaleb Leedus kahekordse ultratriatloni MM-il. Jõuproovile antakse start 30. augustil. Seni on Ratasepp võitnud maailmameistrivõistlustelt kaks hõbemedalit. Kahekordsel katkematul ultratriatlonil saab Ratasepp seekord startida maailmarekordimehena. Suve esimeses pooles läbis ta Emsdettenis distantsi 19:42.57-ga.

***

Loe lähemalt, millise võistlusega (40-kordne ultratriatlon Kanaari saartel) on tegemist ning toeta mahuka eelarvega jõuproovi edukat korraldamist sportlase veebilehel www.raitratasepp.ee.

Rait Ratasepp alustas jooksjana. Alles seejärel tuli ultratriatlon. Foto: Jakob Meier

20. augusti blogi: 40-kordne ultratriatlon maksab Ratasepale soodushinnaga 35 300 eurot

Rait Ratasepp alustab 28. septembril Fuerteventural 40-kordset ultratriatloni. Mullu läbis ta samal ajal 20-kordse ultratriatloni. Poole pikem distants tähendab, et võrreldes eelmise aastaga tuleb ka tunduvalt rohkem eeltööd teha.

„Korraldamine on ikkagi keeruline. Kogu vaba aeg läheb selle peale. Kui mullu kestis jõuproov 20 päeva ja pool tiimist oli kogu aeg kohal ja teine pool vahetus, siis seekord paraku nii lihtsalt ei saa. Tänavu ei ole ükski tiimi liige tervet aega kohal,“ rääkis Ratasepp korraldamise telgitagustest. „Kõige pikemalt on kohal Virge koos Rasmusega ja veel üks tiimiliige, kes tuleb Virgega samal ajal. Nemad on kuu aega. Fotograaf on mõned päevad vähem ja ülejäänud juba tunduvalt vähem.“

Keskmiselt viibib üks abiline Fuerteventural 10 päeva. Koos Ratasepaga on praeguse seisuga tiimis 17 inimest. Ultratriatleet loodab paar inimest veel tiimi meelitada ning ideaalis võiks abiliste arv olla 22.

Loe veel

„Fuerteventurale ei ole Eestist otselende. Seetõttu olen praeguseks ostnud suurusjärgus 70 lennupiletit,“ kirjeldas Ratasepp abiliste logistikat.

Sportlane ise reisib Kanaari saartele auto ja laevaga. Selline teekond saab ette võetud, et kohale toimetada kogu vajalik varustus. „Autosse tuleb mahutada kaks jalgratast ning massaažilaud. Need on kõige suuremad asjad. Lisaks võtan kaasa näiteks Saku vitamiinivett ning ka alkoholivabat õlut. Need on sellise katsumuse juures hädavajalikud. Pika aja peale hakkavad kõik asjad vastu ning seetõttu on vaja igasugust maitsevaheldust. Kuuma tõttu kulub päevas kaks-kolm alkoholivaba õlut,“ selgitas Ratasepp ning lisas, et Eestist tuleb kaasa võtta ka batoone ja pähkleid, kuid üldjoontes on võistluse ajal tarbitav toidukraam ikkagi kohalik.

Kuna katsumus on võrreldes eelmise aastaga poole pikem, siis kasvas kahekordseks ka eelarve. Mullu läks jõuproov maksma 17 400 eurot. Tänavu tuleb arvestada 35 300 euroga. Praeguseks on vajaminevast summast koos 8 protsenti. „Ühisrahastus toimub tavaliselt hästi sündmuse toimumise ajal. Loodetavasti läheb seekord samamoodi,“ avaldas Ratasepp lootust, et eelarve saab lõpuks ikkagi kokku.

Ratasepa sõnul on antud summa aga tõeline allahindlus. Eelkõige peab ta tänama teda võõrustavat Playitas Resort hotelli. Nimelt ujub eestlane nende hotelli basseinis (talle on igaks päevaks broneeritud oma rada) ja lisaks on tal seal 40-pevaks broneeritud kaks neljale inimesele mõeldud korterit. Majutuse juurde kuuluvad ka hommiku- ning õhtusöök. Kui tavaline inimene jalutaks tänavalt sisse ja sooviks samasugust teenust, siis maksaks see suurusjärgus 55 000 eurot.

„Nad tulevad hinna osas mulle kõvasti vastu. Lisaks võimaldasid nad talvel mul seal viis nädalat tasuta treenida. Nendega saavutatud kokkulepe on minu jaoks suurepärane,“ tunnistas Ratasepp.

***

Loe lähemalt, millise võistlusega on tegemist ning toeta mahuka eelarvega jõuproovi edukat korraldamist sportlase veebilehel www.raitratasepp.ee.

13. augusti blogi: Maailmarekordimees Rait Ratasepp asub püüdma esimest MM-tiitlit

Ultratriatleet Rait Ratasepp püstitas tänavu suvel kahekordses ultatraitlonis maailmarekordi 19 tunni 42 minuti ja 57 sekundiga. Augusti lõpus asub ta sel alal püüdma MM-tiitlit. Seni on Ratasepp maailmameistrivõistlustelt võitnud kaks hõbemedalit.