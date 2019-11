Kuidas läheb profiliigaks valmistuval Kiivikasel lihaste kasvatamine?

Kui enamik kaalujälgijaid peab võitlust, et kehamass kahaneks, siis vaheaasta võtnud 42-aastane musklimees tahab puhata ja samal ajal (lihas)massi kasvatada. Plaan oli tõsta aastaga kaalu 12 kilogrammi ehk kuus keskmiselt kilo võrra. Eesti kulturismi grand old man Olev Annus pidas Eesti Päevalehele antud intervjuus sellises eas kaalukasvatamist lihaste arvelt korralikuks väljakutseks: „Nooruses on organismis ülekaalus anaboolsed protsessid ja vananedes hakkavad pisitasa võimust võtma kataboolsed (ehitavad ja lagundavad protsessid – M. R.). Ainevahetus aeglustub. Selles vanuses tundub aastaga 12 kilo puhast lihasmassi veidi palju isegi Otile.”