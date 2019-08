Kristin Tattar saavutas discgolfi MM-il kuuenda koha

Tattar läbis viis ringi 300 viskega, mis andis tulemuseks -9 alla par'i.

Maailmameistriks krooniti ameeriklanna Paige Pierce (-25), kellele järgnesid soomlanna Eveliina Salonen (-20) ja Catrina Allen (-16). Esikolmiku ja Tattari vahele mahtusid veel soomlanna Henna Blomroos (-9) ning ameeriklanna Sarah Hokom (-11).

Meeste arvestuses on veel viimane ring käimas. Liider on viimase ringi eel soosik Paul McBeth (-36), kes edestab Emerson Keithi (-34) ja Richard Wysocki (-30). Albert Tamm hoiab 39. kohta (-7), Silver Lätt on kohe tema järel 40. positsioonil, skooriga -6.