Kristin Kuuba võttis maailma teise reketi vastu geimivõidu

Eile alistas maailma edetabelis 71. kohal asuv Kuuba India mängija Vaishnavi Reddy Jakkaga Indiast (BWF 63) 21:12, 21:23, 21:9. Tänases kaheksandikfinaalis oli Kuuba vastaseks maailma teine reket Chen Yufei Hiinast. Eestlanna suutis maailma absoluutse tippmängija vastu teha senise karjääri ühe parema esituse ning võtta geimivõidu. Kolmegeimiliseks kujunenud mäng lõppes siiski hiinlanna kasuks 12:21, 22:20, 13:21.

Kristin Kuuba lausus peale mängu: "Võib öelda, et tegu on mu karjääri parima mänguga, andsin maailma ühele parimale mängijale väärt lahingu. Olen äärmiselt õnnelik, et suutsin teise geimi võita, see näitab, et kõik on võimalik."

World Tour 300 kategooriasse kuuluval turniiril, kus auhinnafond on 150000 dollarit, pole Kuuba varem nii kõrgele kohale jõudnud.