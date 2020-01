Kristin Kuuba läheb kodusele turniirile vastu favoriidina

Nii suur riikide arv on Yonex Estonian Internationalil esindatud esmakordselt. Lisaks mitmetele Euroopa parimatele tulevad Eestisse võistlema ka sulgpallurid Jaapanist, Indiast, Austraaliast, USA-st.

Naiste üksikmängus on kodusel võistlusel favoriit Kristin Kuuba (BWF 64), kes sai turniiriks esimese paigutuse. Kuuba püüab favoriidi koormale mitte liigselt keskenduda. “Ootan kodust turniiri ja tahaksin kodupubliku ees hästi esineda. Proovin enda esimese asetuse peale mitte mõelda. Tase on olümpiaastale kohaselt tugev ning kohal on mitmed olümpiale pürgivaid mängijaid. Tean, et pole ühtegi kerget vastast, kuid minu hea mängu korral on kõik võimalik.”

Kuuba esimene vastane on Natalya Voytsekh (BWF 122) Ukrainast. Teised Eesti naismängijad peavad alustama kvalifikatsioonivõistluselt.

Meeste üksikmängus on Raul Must (BWF 95) viienda paigutusega. Olümpia hooajal on ka Musta jaoks võistluse tähtsaim eesmärk teenida maksimaalselt palju edetabeli punkte, mis määravad kevadel olümpiale sõitjad. “Soovin kasvatada olümpiamängude kvalifikatsiooni punktiarvet ja selleks peaksin jõudma veerandfinaali. Eesmärkon mul pääs kaheksa parima sekka ja sealt edasi on kõik juba boonus.” Raul Musta esimene vastane tuleb kvalifikatsioonivõistluselt.