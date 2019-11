Kristin Kuuba kerkis olümpiaedetabelis

Kuuba paneb sel nädalal sulgedega palli mängu Glasgow’s, 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga Šoti lahtistel meistrivõistlustel (Scottish Open 2019). Tartlanna läheb Glasgow’ London Roadil paiknevas Emirates Arenas platsile reedel, mil tema vastaseks on Sonia Gonçalves.

25-aastane Portugali sulgpallur on maailma edetabelis üksikmängus 142. real ning eelnenud neljas kohtumises on ta Kuuba vastu võitnud vaid kaks geimi. Viimati mängiti tänavu septembris Belgias, kus tartlanna võitis 21:14, 21:19. Meesüksikmängu tabeli järgi pidi Must neljapäeval avaringis kohtuma turniiril teise asetuse saanud inglase Toby Pentyga, kuid eestlane otsustas sellest turniirist loobuda.

Esikolmikutes tõid möödunud seitse päeva väikseid muudatusi naiste tipus. Tzu Ying Tai (Taivan) on endiselt liider, kuid teiseks on kerkinud Yufei Chen (Hiina) ning kolmandaks langenud 2017. aasta maailmameister ja tänavuse MM-i hõbe Nozomi Okuhara (Jaapan). Meestest jäi kogu esikümme muutusteta, kolm paremat on endiselt valitsev maailmameister Kento Momota (Jaapan), Tien Chen Chou (Taivan) ja Anders Antonsen (Taani).

Maailma esisajas on endiselt ka Eesti parim naispaar Kati-Kreet Marran – Helina Rüütel, asudes nagu läinud nädalalgi 62. kohal.