Kristin Kuuba ja Raul Must alustasid Brasiilias olümpiale kvalifitseerumise teekonda

Olümpiale saavad sportlased maailma edetabeli alusel, kus lähevad arvesse aasta jooksul mängitud kümme paremat turniiri. Kui Kristin Kuuba praegune edetabelikoht 63. peaks pääsu olümpiale tagama, siis Raul Must, kes on hetkel 92. kohal, peab oma neljandale OM-ile pääsuks aastaga positsiooni tuntavalt parandama.

Mõlemad Eesti esireketid alustasid kvalifikatsiooniaastat 25 000 dollari auhinnafondiga turniiril Brasiilias. Võistlustel kolmanda asetuse saanud Kuubal õnnestus kaks esimest mängu võita ning pääseda veerandfinaali. Esimeses ringis sai Kuuba võidu Ungari mängija Daniella Gonda üle 21:10, 21:15. Teises ringis alistus Peruu esindaja Daniela Macias (BWF 110) samuti kahes geimis 21:11, 21:13. Veerandfinaalis on Kuuba vastane Ungari esireket Laura Sarosi.

Raul Must pidi Brasiilias piirduma kaheksandikfinaaliga ja jäi jagama 9. kohta. Avaringis võitis Must kohaliku mängija Artur Silva Pomoceno 21:12, 21:12. Teises ringis, kuueteistkümne parema seas, oli Musta vastaseks Lino Munoz Mehhikost (BWF 123). Üks tund ja 23 minutit kestnud maratonmängus jäi napilt peale vastane. Must pidi kolmes geimis vastu võtma kaotuse 21-13, 18-21, 19-21.