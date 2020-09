Kristiines toimub laupäeval kolmas rahvajooks

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe kutsub osalema kõiki spordisõpru. “Kristiine rahvajooks on saanud spordiaustajatest linnaosa elanike seas populaarseks ürituseks, mis toob kokku erinevas eas inimesi. Meil on väga hea meel, et ka sel sügisel traditsioon jätkub, sest üks linnaosa prioriteetidest on mitmekesistada vabas õhus sportimise ja liikumise võimalusi. Ootame kõiki starti, sest jooksu pikkus on sobiv ka harrastajatele ja jooks kulgeb unikaalses pargis, mis on tuntud nii oma ajaloo kui ka rohelise looduse poolest,“ sõnas Riibe.

Rahvajooksu pikkuseks on täpselt 5 kilomeetrit ja distants koosneb kahest 2,5 km ringist. Jookstakse Kristiine linnaosa tänavatel, kusjuures jooksuring kulgeb mööda Räägu ja Varese tänavat, Linnu teed ning ringi algus ja lõpp on Löwenruh pargis huvikeskus Kullo kõrval.

Kõik lõpetajad saavad pärjatud spetsiaalse kolmanda Kristiine Rahvajooksu osaleja medaliga.

NB! Eelregistreerimine käib kuni 3. septembrini (kaasa arvatud). Registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine jooksupäeval kohapeal võistluskeskuses alates kell 10.00.

Info ja registreerimine: stamina.ee/et/Kristiine.