Kriisk toetab presidendivalimistel Sõõrumaad: ta on asjale päris hästi pihta saanud

"See, et nad täna on üksteist togima hakanud viimase nelja aasta tegevusetuse üle olgu valimiskaampani osa, ei midagi rohkemat. Eks nad ikka mõlemad vastuta, et kasutamata jäeti head majandusliku tõusu aastad. Kasutamata jäeti 1460 päeva andmaks õigeid signaale ühiskonnale ja kasutamata jäeti võimalus ühendada kõik Eesti spordi osad üksteisega harmooniliselt toimivaks tervikuks, kus iga inimene Eesti spordis tunneks, et ta on selle oluline osa," räägib Kriisk meedias lahvatanud Urmas Sõõrumaa ja Tõnu Tõniste sõnasõjast.

"Miks Urmas? Kuulsin tema juttu meie esinemisel maaspordiühing "Jõud" liikmetele ja mingi hetk tundus, et ta on asjale päris hästi pihta saanud, tõenäoliselt ka sellele mida teinud ei ole kuigi oleks saanud. Oli tekkinud sportlik kirg. Annaks talle veel ühe võimaluse, suure võimaluse teha ära midagi suurt. Kuna erapooletu olla ei oska, siis olgu ka see välja öeldud!"

Lõpetuseks heidab Kriisk õhku väite, et võib nelja aasta pärast uuesti presidendivalimistesse sekkuda: "Ja võib-olla kohtume nelja aasta pärast uuesti, siis olen kindlasti veel põhjalikumalt ette valmistunud ja võib-olla on just siis EOK omanike enamusel seda tüüpi inimest neid esindama vaja. Elame näeme, 1460 päeva läheb väga kiiresti."