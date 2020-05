Korralik teenistus! Eestlased on teeninud pokkeri MM-il juba kopsaka auhinnaraha

Viimastel aastatel stabiilselt netipokkeris maailmaklassi näidanud Eesti mängija Aleksei Smirnov, kes võistleb OlyBetis nime all “Eesti SuperStaar”, võitis 125-dollarilise osalustasuga võistluse 835 mängija konkurentsis, teenides esikoha eest pisut üle 16 000 dollari.

Teise Eestisse tulnud esikoha teenis WSOP Super Circuit turniiridel teisigi kõrgeid kohti saavutanud mängija kasutajanimega “ViiolAwo”, kes suutis 210-dollarilise osalustasuga Bounty turniiril võtta võidu 944 mängija seas, teenides auhinnarahana ligi 29 000 dollarit.

Iga-aastaselt Las Vegases peetav turniiripokkeri MM ehk World Series of Poker on koroonakriisi tõttu edasi lükatud ning MM-turniirid kolisid mai alguses internetti GGPoker võrgustikku, mille strateegiline partner Eestis võistlustel osalemiseks on OlyBet.

Internetis peetava MM võistlusseeria WSOP Super Circuit garanteeritud auhinnafondiks on kokku 100 miljonit dollarit ning ihaldatud WSOP Circuit meistrisõrmuse teenivad 18 olulisima turniiri võitjad.

Võistlusseeria lõpeb sel pühapäeval, 31. mail, mil selgub võitja ka 1 000-dollarilise osalustasuga põhiturniiri finaalis, kuhu Eesti mängijate kvalifitseerumine läbi OlyBeti juba käib.