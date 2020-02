Koroonaviirus on pannud Tokyo olümpia korraldajad muretsema

"Loodetavasti suudetakse koroonaviirus välja juurida nii kiiresti kui võimalik," rääkis Jaapani Olümpiakomitee juht Toshiro Muto. "Me kavatseme teha koostööd Rahvusvahelise Olümpiakomitee, Jaapani valitsuse ja Tokyo linnavalitsusega võitluses koroonaviiruse vastu."

Jaapanis ühtegi surmajuhtumit hetkeseisuga ei ole, kuid alles täna diagnoositi Jaapanis Yokohama sadama esisel ankrus olevalt laevalt kümnel inimesel koroonaviirus.

"Loodan südamepõhjast, et me saame sellest üle ning saame olümpiamängud edukalt läbi viia. Teeme kõik enda võimuses, et kaitsta sportlaste," sõnas Tokyo olümpiamängude sportlasküla juht Saburo Kawabuchi.

Tokyo suveolümpiamängud peetakse 24. juulist 9. augustini.