Koroonaviirus ja Carlsen keeravad malemaailma kummuli

Kui valdav osa spordimaailmast ägab koroonaviirusest tekkinud seisaku tõttu, siis üks ala võib tuhast tõusta ja taas massideni jõuda – male.

Õigupoolest on male üks väheseid spordialasid, mis ei vaja koos olemist, piisab vaid heast internetiühendusest. Seega otsusta maailmameister norralane Magnus Carlsen arvutite taha kutsuda peale enda seitse suurt staari ja ajas sponsoritelt kokku 250 000 dollarit auhinnaraha. See on revolutsiooniline käik number üks – kunagi varem pole nii esinduslik seltskond interneti teel maleturniiri mänginud.