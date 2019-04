Koolinoorte orienteerumise MM toob Otepääle võistlema ligi 800 sportlast

Võistlus toimub 29. aprillist 5. maini Otepääl. Võistluskeskuseks on Tehvandi staadion, kus kõikidel pealtvaatajatel on võimalik oma silmaga suurvõistlust näha ja omadele kaasa elada. Maailmatasemel koolinoortest orienteerujaid võtab Otepääl vastu 50 Eesti noort (vanuses 15-18), kes teiste kaasealistega võistlustulle asuvad.

Lisaks kolmele ametlikule võistluspäevale toimub 2. mail Tartus Ahhaa keskuses kultuuripäev, mis kulmineerub 23. riigi rahvuste õhtuga Eesti Maaülikooli spordihoones.

Kogu eestvedamist Eesti poolt juhib ja veab Eesti koolispordi liit koos Lõuna-Eesti orienteerumisklubidega.

Eesti koolispordi liidu presidendi Lauri Luige sõnul on sellise suurvõistluse Eestisse toomine ühelt poolt auasi, aga teisalt suurepärane võimalus tutvustada maailmale meie kodumaad, anda meie noortele võimalus end teiste sportlastega üle maailma proovile panna ning loomulikult edendada majandust. “Eesti Koolispordi Liit on Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni (ISF) oluline partner, mistõttu on see meie jaoks juba viies kord koolinoorte maailmameistrivõistlusi korraldada. Meil on suurepäraste kogemustega meeskond, seal hulgas väga asjalikud vabatahtlikud, tänu kellele on sellise suurürituse korraldamine üldse võimalik. Ükski sellisel tasemel võistlus ei saaks toimuda ilma toetajate abita.” Luik tänab kõiki sponsoreid ja toetajaid, kes on selleks ürituseks õla alla pannud.