Koolinoorte orienteerumise MM avati piduliku tseremooniaga Tehvandi staadionil

Koolinoorte orienteerumise maailmameistrivõistlustel osaleb tänavu ligi 800 noort 23 riigist.

Eesti Koolispordi Liidu president Lauri Luik, kes sõnas, et on suur au korralda juba viiendat korda koolinoorte maailmameistrivõistlusi. “Soovin kõigile ennekõike edu ja jõudu. Loodan, et kõik leiavad endale MMilt uusi sõpru, sest selleks ju rahvusvaheline koolisport ennekõike ongi.”

Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni asepresidendi Robson Aguiar lisas, et erinevate rahvuste ja kultuuride tundma õppimise võimalus ning kogemus saadab noori veel kindlasti aastaid.

Rahvusvahelise Orienteerumisföderatsiooni president Leho Halda kinnitas, et orienteerumine on kahtlemata ala, mis ühendab endas rõõmu ja sportlikkuse. “Loodan, et tänased noored jätkavad selle alaga ka tulevikus ning osalevad ka täiskasvanute maailmameistrivõistlustel.”

Avatseremoonial tutvustasid noortele üle maailma Eesti laulu-ja tantsupeokultuuri 130 rahvatantsijat.

Võistlustule süütas Eesti koondist esindav Olle Ilmar Jaama (OK Peko).

Koolinoorte orienteerumise MM leiab aset 29.04-05.05 Otepääl. Eestit esindab kolmel võistluspäeval 50 koolinoort üle Eesti. Omadele saab kaasa elama tulla 01. mail ja 03. mail Tehvandi staadionile ning 04. mail Otepää kesklinna, kus toimub segavõistkondlik teatejooks.

Homme on kavas tavaraja võistlus algusega 11.00.