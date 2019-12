Kirt, Uibo, Nabi ja teised Eesti tipud said Tokyo olümpiaks täiendava toetuse

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul annab Team Estonia hea võimaluse panustada meie sportlastesse. “Sportlased kõnnivad rajal, mille järgmiseks oluliseks vahepeatuseks on Tokyo olümpiamängud ning meie ülesanne on neid sellel teekonnal igakülgselt toetada. EOK tagab rahalise toe ja tugiteenused ning loodame, et kogu Eesti rahvas elab neile tulihingeliselt kaasa ning sütitab neid veelgi oma energiaga,” rääkis Sõõrumaa.

EOK spordidirektor Martti Raju sõnul on toetus vajaduspõhine. “Team Estonia põhimõte on sportlastele individuaalselt läheneda ning seda suurem on omakorda ka vajaduspõhine rahastamine. Sportlased tegid EOK tippspordikomisjonile oma ettevalmistusplaanidest ülevaated ning põhjendasid, kuidas lisatoetus neid olümpiaks valmistumisel täiendavalt aitaks. Panustame nende sportlaste viimase poolaasta ettevalmistusse, kelles näeme potentsiaali saavutada Tokyo olümpiamängudel kõrge koht,” sõnas ta.